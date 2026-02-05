Fedriga indicato come presidente Agenas sbloccato lo stallo

Massimiliano Fedriga è stato scelto dalla Conferenza delle regioni come nuovo presidente di Agenas. La decisione mette fine a settimane di incertezza, dopo che le regioni hanno deciso di indicarlo ufficialmente oggi a Roma. Ora si attende solo l’ufficialità formale, ma l’accordo pare ormai raggiunto.

Massimiliano Fedriga è stato indicato per l'incarico di presidente di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, riunitasi oggi a Roma. Nella stessa seduta è stato inoltre indicato Roberto Fico, presidente della Regione.🔗 Leggi su Triesteprima.it

