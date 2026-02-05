Federico Pellegrino dalle mille ore di allenamento all’anno al mezzo kg di pasta pre-gara

Federico Pellegrino si prepara per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo mille ore di allenamento all’anno, il campione si dedica anche a una semplice pasta prima della gara, come rito per caricarsi. È uno dei portabandiera italiani, e sogna di conquistare la sua terza medaglia olimpica consecutiva.

È uno dei portabandiera dell’Italia a Milano-Cortina 2026: dopo due medaglie d’argento a Pyeongchang (2018) e a Pechino (2022) Federico Pellegrino vuole chiudere alla grande una carriera meravigliosa. Già due anni fa il fondista aveva annunciato il suo ritiro dopo l’appuntamento a cinque cerchi, al quale sta arrivando in grande forma e con un grande obiettivo: per il 35enne azzurro Milano-Cortina sarà l’occasione per entrare nella leggenda e diventare il primo fondista italiano di sempre a conquistare tre medaglie olimpiche consecutive. Vediamo come si è preparato. Nel corso delle stagioni Federico Pellegrino è arrivato a toccare anche le 1000 ore di allenamento all’anno: una preparazione che non comprende soltanto gli sci ma anche la bici e la corsa, fondamentali per costruire una base aerobica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

