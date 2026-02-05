Federico Pellegrino parteciperà alle Olimpiadi invernali 2026. È uno degli sciatori più noti d’Italia, ma sulla sua vita privata si sa poco. Sposato con Greta Laurent, anche lei atleta, i due tengono molto alla loro privacy. La coppia si dimostra stabile e discreta, lontana dai riflettori.

Federico Pellegrino e Greta Laurent sono tra le coppie più riservate dello sport italiano. Questo è di certo uno dei segreti della loro solidità. Uniti dalla stessa disciplina, lo sci di fondo, così come da una quotidianità fatta di sacrifici, passione e obiettivi da raggiungere. Sono però oggi in fasi differenti. Lui è il volto simbolo dello sprint azzurro e medaglia olimpica, pronto a vivere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’appuntamento più atteso della sua carriera. Lei è ormai un’ex fondista, avendo annunciato il suo ritiro, ma lo sport continua a essere il suo universo e rappresenta il punto di riferimento di Federico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Federico Pellegrino alle Olimpiadi invernali 2026: chi è la moglie Greta Laurent

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, stimolando grande interesse nel mondo dello sport.

