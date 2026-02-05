Federico Fashion Style sul Grande Fratello Vip | In passato ho rifiutato oggi accetterei

Federico Fashion Style potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha confermato lui stesso, spiegando di aver rifiutato l’idea in passato, ma di essere disposto a partecipare ora. Non si sa ancora se ci sarà davvero, ma la sua presenza potrebbe portare un po’ di pepe alla trasmissione. I fan sono curiosi di vederlo in diretta.

Federico Fashion Style tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Cosa ha detto lui. A marzo andrà in onda su Canale 5 il Grande Fratello Vip, tra i concorrenti della nuova edizione potrebbe esserci anche Federico Fashion Style? A lui non dispiacerebbe affatto. Federico Fashion Style (Foto Ig @federicofashionstyle) Da settimane circolano vari rumors in merito al cast del reality, quello ufficiale però non è stato ancora ufficializzato. Il noto parrucchiere dei Vip intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha ammesso che farebbe volentieri questa esperienza televisiva. Ne aveva avuto l’opportunità qualche tempo fa ma rifiutò, in merito a ciò ha raccontato: “In passato mi hanno proposto di entrare nella Casa, ma mia figlia era piccola e ho preso tempo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Federico Fashion Style, noto parrucchiere di Anzio e volto televisivo di Real Time, ha fatto un appello diretto a Maria De Filippi.

