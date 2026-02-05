Federico Fashion Style si autocandida al GfVip | Sono pronto a mostrare chi sono davvero
Federico Fashion Style annuncia di voler partecipare al Grande Fratello Vip. L'hair stylist dice di essere pronto a mostrare chi è davvero e spiega cosa porterebbe nella Casa. Per lui, sarebbe l’occasione di mettersi in gioco e di raccontarsi senza filtri, convinto di essere il candidato ideale per questa edizione condotta da Ilary Blasi.
Federico Fashion Style si candida per il trono di Uomini e Donne: “Vorrei Gianni come corteggiatore”
Federico Fashion Style ha annunciato di voler partecipare a Uomini e Donne.
