Federico Fashion Style si autocandida al GfVip | Sono pronto a mostrare chi sono davvero

Federico Fashion Style annuncia di voler partecipare al Grande Fratello Vip. L'hair stylist dice di essere pronto a mostrare chi è davvero e spiega cosa porterebbe nella Casa. Per lui, sarebbe l’occasione di mettersi in gioco e di raccontarsi senza filtri, convinto di essere il candidato ideale per questa edizione condotta da Ilary Blasi.

Federico Fashion Style si propone per il Grande Fratello: "Oggi lo farei". L'hair stylist rivela cosa porterebbe nella Casa e perché sarebbe un concorrente ideale per l'edizione condotta da Ilary Blasi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federico Fashion Style ha annunciato di voler partecipare a Uomini e Donne.

IL COMING OUT DI FEDERICO FASHION STYLE! #belve #comingout

Uomini e Donne, Federico Fashion Style si candida per il Trono Gay: Il mio tipo? Gianni SpertiL’anno successivo, invece, fu la volta di Alex Migliorini, secondo ed ultimo tronista gay. Va specificato che Uomini e Donne è aperto anche agli LGBTQ, difatti nel modulo di inserimento di richiede il ... donnaglamour.it

Uomini e donne, Federico Fashion Style si propone come tronista: vuole farsi corteggiare da Gianni Sperti!Federico Fashion Style si propone come nuovo tronista di Uomini e Donne, poi parla di Gianni Sperti. msn.com

Federico Fashion Style si candida per il Trono Gay a Uomini e Donne e lancia un appello a Maria De Filippi. L'hair stylist rivela anche il suo tipo ideale: "Dovrebbe corteggiare me” facebook