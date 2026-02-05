Federica Torzullo e il suo bambino di 10 anni sono stati ascoltati dai pubblici ministeri nell’ambito di un’indagine. Il ragazzino ha parlato del comportamento violento del padre, Claudio Carlomagno, e dei rapporti tesi tra i due. I pm vogliono capire meglio cosa sia successo in casa e qual è il movente dietro i gesti dell’uomo.

Il figlio di Federica Torzullo è stato ascoltato dai pm di Civitavecchia per parlare dei rapporti tra i suoi genitori. Al bambino, in audizione protetta, è stato chiesto di ricostruire le tensioni in casa, soprattutto la sera precedente il femminicidio. Il figlio della coppia, in fase di separazione, era stato accompagnato dai nonni materni prima dell’omicidio. Carlomagno, da parte sua, ha dichiarato di aver ucciso Federica perché temeva che gli togliesse il bambino. Minore ascoltato dai pm Proseguono le indagini sul caso di femminicidio di Federica Torzullo. Nonostante la confessione, ci sono diversi dettagli che devono essere chiariti e messi in fila sulla tragica vicenda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Federica Torzullo, figlio di 10 anni sentito dai pm sul comportamento violento di Claudio Carlomagno in casa

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato ascoltato dai pubblici ministeri in un’audizione protetta.

