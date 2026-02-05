Federica Pellegrini ultima tedofora a Milano | il rinvio per la salute della figlia

Federica Pellegrini sarà l’ultima a portare la fiaccola olimpica a Milano domani. La nuotatrice ha deciso di posticipare la sua partecipazione per prendersi cura della figlia, malata. “Mia figlia è la priorità, ma ora sono pronta”, ha detto. La Pellegrini arriva a pochi giorni dal suo ruolo di tedofora, che aveva già preparato con entusiasmo, ma ha preferito mettere la famiglia davanti a tutto.

Federica Pellegrini porterà la fiamma olimpica domani 6 febbraio: "Mia figlia la priorità, ma ora sono pronta" Il viaggio della fiamma olimpica verso l'inaugurazione di Milano Cortina 2026 si arricchisce di un capitolo profondo, che lega il prestigio dello sport alla realtà della vita quotidiana. Federica Pellegrini sarà ufficialmente tedofora nella giornata di domani, 6 febbraio, portando il fuoco sacro tra le strade di Milano proprio a ridosso della cerimonia d'apertura. Non era questo il piano iniziale. La campionessa avrebbe dovuto partecipare alle staffette nei giorni scorsi, toccando i territori veneti dove è nata e cresciuta.

