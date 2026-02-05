FC 26 Nuova Evoluzione | A scuola di difesa Technical Institute

Questa mattina al Technical Institute si è tenuto un nuovo corso dedicato alla difesa, parte della serie “FC 26 Nuova Evoluzione”. Gli studenti hanno potuto mettere alla prova le loro capacità, imparando tecniche e strategie per migliorare la loro preparazione in questo settore. L’evento ha visto la partecipazione di molti giovani, pronti a mettersi in gioco e a crescere nel campo della difesa.

Chiudiamo il cerchio delle Evoluzioni dedicate ai talenti del "Tour Mondiale" con un upgrade tutto dedicato ai giganti della difesa. "A scuola di difesa" è pensata per trasformare un difensore d'argento in un centrale moderno, capace non solo di distruggere il gioco avversario, ma anche di impostare la manovra con una tecnica fuori dal comune. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni circa.. Ripetibilità: 2 volte (puoi potenziare due diversi difensori).. Requisito Chiave: La carta deve essere un Non Raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.

