A marzo si terrà il referendum sulla riforma delle carriere dei magistrati, mentre la corsa alle urne si fa sempre più intensa. Le forze politiche si preparano a confrontarsi, tra dibattiti e comizi, in un clima che si fa sempre più teso. Nel frattempo, gli italiani si chiedono quale sarà il futuro del sistema giudiziario e di conseguenza del Paese.

Firenze, 5 febbraio 2026 – A marzo ci sarà il referendum costituzionale sulla riforma delle carriere dei magistrati e la campagna elettorale procede incessante. Con non pochi scivoloni. Tutti i comitati dicono bischerate populiste o bischerate e basta. In questi giorni però il Pd, che è per il NO alla riforma Nordio, sta raggiungendo risultati sontuosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fascisti su Marte

Approfondimenti su Fascisti Marche

Domenica al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci si trasforma in un universo di attività dedicate allo spazio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Fascisti su Marte

Ultime notizie su Fascisti Marche

Argomenti discussi: Bella ciao, occupata la sala stampa alla Camera. Salta la conferenza di Casapound sulla remigrazione; Fascisti su Marte; Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo; Lillo Petrolo affiancherà Carlo Conti come co-conduttore nel prestigioso festival di Sanremo.

Marte, la Nasa rivela: «Trovate potenziali forme di vita da indagare». Cosa ha rilevato il rover PerseveranceSe «Fascisti su Marte» ci aveva fatto ridere con dittatori improbabili su un pianeta rosso, oggi il Pianeta rosso torna protagonista, ma in chiave scientifica. Il rover Perseverance della Nasa ha ... leggo.it

BELLA CIAO, OCCUPATA LA SALA STAMPA ALLA CAMERA, SALTA LA CONFERENZA DI CASAPOUND SULLA REMIGRAZIONE Altro che fascisti su Marte. Sono sempre di più e sempre più vicini, allineati e coperti da questa maggioranza. Organizzano ad facebook

BELLA CIAO, OCCUPATA LA SALA STAMPA ALLA CAMERA. SALTA LA CONFERENZA DI CASAPOUND SULLA REMIGRAZIONE Altro che fascisti su Marte. Sono sempre di più e sempre più vicini… x.com