Fare sesso riduce lo stress ma solo a breve termine | cosa ha scoperto un nuovo studio
Un nuovo studio rivela che fare sesso aiuta a ridurre lo stress, ma solo per un breve periodo. La ricerca, intitolata
Lo studio "Il sesso oggi allevia lo stress domani?" da poco pubblicato esamina l'associazione tra attività sessuale e livelli di stress.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Stress Sesso
Un solo episodio di stress può “imprimersi” nei capelli e riattivare la caduta nel tempo. Lo studio Harvard svela perché è importante fare attenzione
Qualità del sonno: il futuro della tua salute rivelato dal modo in cui dormi. Ecco che cosa ha scoperto un nuovo studio pioneristico
La qualità del sonno svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute.
Ultime notizie su Stress Sesso
Argomenti discussi: Diabete e Medicina di Genere. Metformina riduce lo stress ossidativo nelle donne. Osservata risposta biologica sesso-specifica al farmaco più usato nel diabete tipo 2.
Fare sesso riduce lo stress (ma solo a breve termine): cosa ha scoperto un nuovo studioLo studio Il sesso oggi allevia lo stress domani? da poco pubblicato esamina l'associazione tra attività sessuale e livelli di stress ... fanpage.it
La mia amica dice che devo fare sesso ogni volta che il mio ragazzo lo desidera, altrimenti lo perderò. Ma io non mi sento sexy: la disperazione di una fidanzataIl giusto equilibrio tra sesso e sentimenti in alcuni casi è assai difficile da raggiungere. Di certo qualche problema se l’è posto una lettrice del Daily Star che ha mandato una mail per consultarsi ... ilfattoquotidiano.it
Fare sesso con un minorenne è sempre considerato un reato Ecco quando i rapporti con minori sono legali e quali sono le soglie di età previste dalla legge ... facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.