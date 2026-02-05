Marco Rinaldin si prende il titolo di vincitore della 23ª giornata di fantacalcio. Con 111,5 punti, il suo team

Il vincitore della 23ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Marco Rinaldin, fantallenatore della squadra "Skyler2016". Con ben 111,5 punti, totalizzati grazie a una pioggia di bonus e nessuna insufficienza nella formazione schierata, Rinaldin ha raggiunto la vetta della classifica di giornata. Al raggiungimento di questo punteggio hanno contribuito anche i cinque punti ottenuti grazie al modificatore difesa, ma i bonus sono arrivati copiosi da tutti i reparti, anche dalla porta. Andiamo a scoprire la formazione scelta dal fantallenatore. Marco ha optato per un 4-3-3, schierando Carnesecchi tra i pali, che ha portato a casa un incredibile 12,5 (8,5+rigore parato+porta inviolata). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 23ª giornata è Marco Rinaldin

