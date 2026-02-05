Fanno esplodere gli Atm con la tecnica della marmotta | fermata la banda

Dopo una serie di esplosioni agli sportelli ATM, le forze dell’ordine hanno arrestato la banda responsabile. La polizia e i carabinieri hanno messo fine alle azioni criminali con un maxi-blitz che ha portato alla fermata della banda. Gli investigatori avevano già seguito le tracce del gruppo, che usava la tecnica della marmotta per far saltare gli sportelli e svaligiare i soldi.

