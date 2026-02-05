Fanno esplodere gli Atm con la tecnica della marmotta | fermata la banda

Da napolitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una serie di esplosioni agli sportelli ATM, le forze dell’ordine hanno arrestato la banda responsabile. La polizia e i carabinieri hanno messo fine alle azioni criminali con un maxi-blitz che ha portato alla fermata della banda. Gli investigatori avevano già seguito le tracce del gruppo, che usava la tecnica della marmotta per far saltare gli sportelli e svaligiare i soldi.

Maxi-blitz delle forze dell’ordine contro la banda delle esplosioni agli sportelli ATM. Dopo la raffica di colpi delle scorse settimane, Polizia di Stato – con le Squadre Mobili di Napoli e Caserta – e Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Castello Di Cisterna, Castellammare e Torre Annunziata.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su ATM Explosioni

Assalti ai bancomat con la tecnica della 'marmotta': smantellata banda, 3 baresi tra gli arrestati

I carabinieri di Taranto hanno smantellato una banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat.

Fanno esplodere il bancomat delle Poste e lo portano via: raid della “banda della marmotta” nel Napoletano

Nella zona di Marigliano e Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, si sono verificati diversi raid della cosiddetta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Assalto ai bancomat con la tecnica della “marmotta”, fermati due foggiani

Video Assalto ai bancomat con la tecnica della “marmotta”, fermati due foggiani

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.