Fanno esplodere gli Atm con la tecnica della marmotta | fermata la banda
Dopo una serie di esplosioni agli sportelli ATM, le forze dell’ordine hanno arrestato la banda responsabile. La polizia e i carabinieri hanno messo fine alle azioni criminali con un maxi-blitz che ha portato alla fermata della banda. Gli investigatori avevano già seguito le tracce del gruppo, che usava la tecnica della marmotta per far saltare gli sportelli e svaligiare i soldi.
Maxi-blitz delle forze dell’ordine contro la banda delle esplosioni agli sportelli ATM. Dopo la raffica di colpi delle scorse settimane, Polizia di Stato – con le Squadre Mobili di Napoli e Caserta – e Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Castello Di Cisterna, Castellammare e Torre Annunziata.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su ATM Explosioni
