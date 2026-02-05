La polizia e i carabinieri hanno arrestato cinque persone a Napoli e in provincia. Sono accusate di aver fatto esplodere bancomat per rubare soldi e di aver detenuto ordigni esplosivi. Le indagini sono partite dopo diversi episodi di furto con esplosioni di ATM, e oggi gli agenti hanno messo fine alla loro attività.

Napoli e provincia: arrestata banda di 5 persone per furti con esplosione di ATM e detenzione di ordigni. A seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi nelle scorse settimane, è stato predisposto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, nell’ambito del quale gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico delle Squadre Mobili di Napoli e Caserta, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Castello Di Cisterna, della Compagnia di Castellammare e del Gruppo di Torre Annunziata hanno tratto in arresto 5 soggetti, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, per furto aggravato in concorso; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e per deposito di materie esplodenti senza licenza dell’autorità e senza le prescritte cautele. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fanno esplodere degli ATM. Tratti in arresto 5 soggetti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri

Approfondimenti su Napoli ATM

