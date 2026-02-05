Famiglie Lgbt+ | madre riconosciuta dopo la morte la sentenza è storica

Nella sentenza del Tribunale di Trieste, i giudici hanno riconosciuto per la prima volta in Italia la maternità di una donna dopo la sua morte. La donna aveva avuto due figlie con la sua compagna attraverso la procreazione assistita, e ora si apre una nuova strada per i diritti delle famiglie omosessuali.

Storica sentenza al Tribunale di Trieste: per la prima volta in Italia i giudici hanno riconosciuto giudizialmente la maternità di una donna (che aveva avuto delle figlie con la sua compagna tramite procreazione assistita) dopo la sua morte. La persona, deceduta dopo una lunga malattia, è la.

