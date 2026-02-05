Famiglia in stato di shock a Messina 26enne semina il terrore in casa armato di coltelli | arrestato

A Messina, una famiglia è rimasta sotto shock dopo che un 26enne ha seminato il panico in casa armato di coltelli. La polizia ha arrestato l’uomo, accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate. La lite è finita con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate dai vicini preoccupati. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Eseguito a Messina un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall'uso di armi. Un giovane di ventisei anni è stato fermato in flagranza di reato dopo una violenta lite domestica, come reso noto dalle autorità. L'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato in un rione del centro città, dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite violenta giunta alla Sala Operativa della Questura di Messina. Gli agenti sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno trovato il giovane, un ventiseienne messinese, ancora in evidente stato di agitazione sull'uscio dell'abitazione.

