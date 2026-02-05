Famiglia del bosco la maestra Vallarolo e le inclinazioni dei tre alunni | Preferiscono la Matematica all’alfabeto Risultati? Ci vuole calma è presto

La maestra Vallarolo descrive i tre bambini della famiglia del bosco, che preferiscono la matematica all’alfabeto. I risultati scolastici non sono ancora definitivi, ma la maestra invita a mantenere la calma e a aspettare. Anche se a volte sembrano distratti e svogliati, i bambini si sono dimostrati svegli e pronti a imparare.

