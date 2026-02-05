Famiglia del bosco la maestra Vallarolo e le inclinazioni dei tre alunni | Preferiscono la Matematica all’alfabeto Risultati? Ci vuole calma è presto

Da orizzontescuola.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maestra Vallarolo descrive i tre bambini della famiglia del bosco, che preferiscono la matematica all’alfabeto. I risultati scolastici non sono ancora definitivi, ma la maestra invita a mantenere la calma e a aspettare. Anche se a volte sembrano distratti e svogliati, i bambini si sono dimostrati svegli e pronti a imparare.

La maestra Vallarolo traccia su Repubblica il profilo scolastico dei tre bambini della “famiglia del bosco”: sebbene a volte appaiano "distratti" e "svogliati", hanno "dimostrato di essere svegli". Prediligono la matematica e apprendono toccando gli oggetti, ma la docente avverte che per risultati concreti "è davvero presto". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Famiglia del bosco

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

Una famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, sta affrontando una controversia legale riguardante l’educazione dei propri figli.

Bimbi nel bosco, la maestra: “Svegli e bravi in matematica. Ma la madre è una presenza ingombrante”

In un bosco, due bambini ascoltano la loro maestra mentre parlano di matematica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Famiglia del bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerla; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti.

famiglia del bosco laFamiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerlaIl suo arrivo coincide con l’avvio della perizia psichiatrica disposta dai giudici per valutare la capacità genitoriale della coppia. Non è escluso che la donna chieda al Tribunale dei minorenni che c ... vanityfair.it

famiglia del bosco laFamiglia nel bosco, i bambini tornino dai genitori. La relazione degli psichiatri e la paura di mamma Catherine: I miei figli traumatizzatiPalmoli (Chieti), gli specialisti: Indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari. La mamma dei tre fratellini: Si sveg ... quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.