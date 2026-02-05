Fallimento finanziario Onu a rischio L' allarme di Guterres

Dopo le recenti tensioni e le difficoltà di bilancio, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, mette in guardia: l’organizzazione potrebbe fallire. La situazione è critica e richiede interventi immediati per evitare il peggio.

Onu a rischio fallimento. A lanciare l'allarme è proprio il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "La traiettoria attuale è insostenibile. Ciò espone l'Onu a rischi finanziari strutturali e costringe a una scelta netta: gli Stati membri devono concordare di riformare le regole finanziarie dell'Onu oppure accettare la reale prospettiva del suo collasso finanziario". Lo afferma, in una intervista a Repubblica, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres spiegando che "questa non è una sfida di flusso di cassa ordinaria. Ho chiarito agli Stati membri che, sebbene l'Onu abbia già gestito periodi difficili di contributi non pagati, la situazione attuale è categoricamente diversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

