Dopo le recenti tensioni e le difficoltà di bilancio, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, mette in guardia: l’organizzazione potrebbe fallire. La situazione è critica e richiede interventi immediati per evitare il peggio.

Onu a rischio fallimento. A lanciare l'allarme è proprio il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "La traiettoria attuale è insostenibile. Ciò espone l'Onu a rischi finanziari strutturali e costringe a una scelta netta: gli Stati membri devono concordare di riformare le regole finanziarie dell'Onu oppure accettare la reale prospettiva del suo collasso finanziario". Lo afferma, in una intervista a Repubblica, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres spiegando che "questa non è una sfida di flusso di cassa ordinaria. Ho chiarito agli Stati membri che, sebbene l'Onu abbia già gestito periodi difficili di contributi non pagati, la situazione attuale è categoricamente diversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fallimento finanziario. Onu a rischio". L'allarme di Guterres

Approfondimenti su Onu A Rischio

Le Nazioni Unite rischiano il collasso finanziario.

Antonio Guterres lancia un nuovo appello agli Stati membri dell’Onu, avvertendo che se non arriveranno i contributi necessari, l’agenzia rischia di collassare già entro luglio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Onu A Rischio

Argomenti discussi: Onu in bolletta: stop di 157 Stati al finanziamento (anche l’Italia); L’ONU RISCHIA IL FALLIMENTO FINANZIARIO; Guterres: Onu a rischio collasso. Impunità e disuguaglianza uccidono il multilateralismo; 23 conflitti, una lista infinita di crimini di guerra. Uno studio fotografa l'agonia del diritto internazionale (di G. Belardelli).

ONU, GUTERRES:La traiettoria attuale è insostenibile. Ciò espone l'Onu a rischi finanziari strutturali e costringe a una scelta netta: gli Stati membri devono o concordare di riformare le regole finanziarie dell'O ... 9colonne.it

Onu: Trump a Politico, potrei risolverne facilmente i problemi finanziari (2)Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha recentemente esortato gli Stati membri a versare i contributi dovuti, ... agenzianova.com

++ Dalla Regione un ++ Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la legge che stanzia un milione di euro in favore dei 52 Comuni del Canavese coinvolti nell’annosa vicenda del fallimento del consorzio As facebook

Dopo il tentativo da parte del presidente Usa Donald Trump di “sostituire l’Organizzazione delle Nazioni Unite con il suo Board of peace”, come riportato dai media americani, l’Onu rischia anche il fallimento economico. L’allarme arriva dal segretario generale x.com