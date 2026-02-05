Facoltà medicina Terni Consapevoli della situazione comprendiamo il disagio Avviato percorso per risolvere le problematiche
Dopo l’articolo di TerniToday sulle infiltrazioni d’acqua e i problemi nelle aule della facoltà di medicina di Terni, l’Università degli Studi di Perugia ha preso posizione. L’ateneo ha riconosciuto il disagio e ha annunciato di aver avviato un percorso per risolvere le problematiche, senza però indicare tempi precisi. Gli studenti si aspettano interventi rapidi, anche perché le condizioni delle aule sono sotto gli occhi di tutti. La situazione resta critica, ma ora si attendono i fatti.
In seguito all'articolo di TerniToday sulla situazione delle aule della facoltà di medicina di Terni in via 8 marzo, con la segnalazione video di infiltrazioni d'acqua e problematiche ai soffitti, è arrivato sul tema un chiarimento da parte dell'Università degli Studi di Perugia sugli interventi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
