Facebook da una stanza di Harvard al centro del mondo

Facebook nasce in una stanza di Harvard, dove uno studente ha avuto l’intuizione di creare una piattaforma che oggi ha cambiato il modo di comunicare nel mondo. Quello che era un semplice progetto tra studenti si è trasformato in un colosso globale, influenzando miliardi di persone. La storia di Facebook dimostra come un’idea nata in un’aula universitaria possa diventare una rivoluzione digitale.

L'intuizione di uno studente che accese una rivoluzione digitale. Nel 2004 un ragazzo di Harvard chiuse la porta della sua stanza e, senza saperlo, aprì quelle del mondo. Mark Zuckerberg, insieme ad alcuni compagni di università, lanciò TheFacebook, una piattaforma essenziale, quasi spartana, nata per connettere studenti, condividere foto e interessi comuni. Dietro quell'interfaccia minimalista si nascondeva però un'idea potentissima, capace di ridefinire il modo in cui le persone comunicano, si raccontano e costruiscono relazioni. Ventidue anni dopo, Zuckerberg guarda a quell'inizio con emozione e sceglie di celebrarlo pubblicando una delle prime schermate del sito.

