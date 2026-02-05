Faccio parte della maggioranza ma mi sono astenuto dal voto contro il boicottaggio a Teva | ecco perché

La polemica sulla mozione di LabMonza per boicottare i farmaci israeliani si infiamma ancora. Questa volta, a prendere posizione, è Tullio Parrella di Azione, che si è astenuto durante il voto in consiglio comunale. Parrella ha spiegato di aver scelto di non votare contro, anche se fa parte della maggioranza, senza entrare troppo nel merito delle ragioni. La questione resta aperta e divide i politici locali.

La polemica per la mozione di LabMonza per boicottare i farmaci prodotti in Israele non si placa. E adesso a mettere i puntini sulle "i" è Tullio Parrella, capogruppo di Azione, che in consiglio si è astenuto.Che cosa prevede la mozione L'esponente della maggioranza non ha votato quella mozione.

