fabrizio corona per cosa vuole denunciare mediaset

Fabrizio Corona ha deciso di passare dalle parole alle azioni. Dopo aver accusato pubblicamente Alfonso Signorini e Mediaset, ora si prepara a una vera battaglia legale contro i vertici dell’azienda. La sua denuncia si fa sempre più concreta, e lui stesso non nasconde di voler andare fino in fondo.

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi. Quella che era iniziata come una denuncia pubblica su Alfonso Signorini e i suoi presunti comportamenti illeciti nell’ambito del Grande Fratello, si è trasformata diventata una battaglia legale con i vertici di Mediaset. L’azienda in questi giorni è riuscita (più volte) a raggiungere un obiettivo di cui si è molto discusso: far rimuovere ogni suo profilo social, inclusi i video di Falsissimo diffusi su YouTube. Corona, a questo punto, avrebbe deciso di controbattere, presentando una denuncia formale contro Mediaset per tentata estorsione, come dichiarato dall’avvocato Chiesa. 🔗 Leggi su Dilei.it

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

Fabrizio Corona ha deciso di querelare Mediaset per tentata estorsione.

Fabrizio Corona vince: chiude Grande Fratello 2026 bloccato da Mediaset

Argomenti discussi: Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un senso di verità; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura; Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo.

