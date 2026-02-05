Fabrizio Corona per cosa vuole denunciare Mediaset

Da dilei.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona ha deciso di passare dalle parole alle azioni. Dopo aver accusato pubblicamente Alfonso Signorini e Mediaset, ora si prepara a una vera battaglia legale contro i vertici dell’azienda. La sua denuncia si fa sempre più concreta, e lui stesso non nasconde di voler andare fino in fondo.

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi. Quella che era iniziata come una denuncia pubblica su Alfonso Signorini e i suoi presunti comportamenti illeciti nell’ambito del Grande Fratello, si è trasformata diventata una battaglia legale con i vertici di Mediaset. L’azienda in questi giorni è riuscita (più volte) a raggiungere un obiettivo di cui si è molto discusso: far rimuovere ogni suo profilo social, inclusi i video di Falsissimo diffusi su YouTube. Corona, a questo punto, avrebbe deciso di controbattere, presentando una denuncia formale contro Mediaset per tentata estorsione, come dichiarato dall’avvocato Chiesa. 🔗 Leggi su Dilei.it

fabrizio corona per cosa vuole denunciare mediaset

© Dilei.it - Fabrizio Corona, per cosa vuole denunciare Mediaset

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona: "Falsità gravissime, ci tuteleremo in ogni sede"

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

Corona è pronto a denunciare Mediaset per “tentata estorsione”

Fabrizio Corona ha deciso di querelare Mediaset per tentata estorsione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio Corona vince: chiude Grande Fratello 2026 bloccato da Mediaset

Video Fabrizio Corona vince: chiude Grande Fratello 2026 bloccato da Mediaset ?

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un senso di verità; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura; Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo.

fabrizio corona per cosaFabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di MediasetGli account Instagram sono stati riattivati per qualche ora dopo la recente chiusura, ma ora risultano nuovamente oscurati: cosa succede ... libero.it

Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un ...L'ex re dei paparazzi parla dopo la chiusura dei suoi profili social: Ho sempre guadagnato milioni, ma qui studio 20 ore ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.