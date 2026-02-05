Fabrizio Corona ha deciso di passare al contrattacco. L’ex paparazzo ha denunciato Mediaset per tentata estorsione, sostenendo che l’azienda non vuole farlo lavorare. La notizia è stata resa nota dall’avvocato Ivano Chiesa, che rappresenta Corona. La vicenda si surriscalda, mentre Corona si difende dalle accuse e torna sulla scena con una mossa legale.

Fabrizio Corona passa al contrattacco e denuncia Mediaset per tentata estorsione. Lo ha reso noto l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex paparazzo. Chiesa ha spiegato che questa decisione è stata presa perché “la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui”. E ancora: “Come è possibile che si chieda ad un gestore di una discoteca di impedire che qualcuno dica quello che vuole? Come si può pretendere questa condotta? Cosa dovrebbero fare, mettergli un tappo in bocca?”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: “Non vogliono farlo lavorare”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset.

Fabrizio Corona torna a colpire e annuncia di aver denunciato Mediaset per tentata estorsione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione #shorts

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'.

Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: Tentata estorsione, è gravissimoL’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione ... libero.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: Non vogliono farlo lavorareFabrizio Corona passa al contrattacco e denuncia Mediaset per tentata estorsione. Lo ha reso noto l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex paparazzo. Chiesa ha spiegato che questa decisione è s ... tpi.it

#FabrizioCorona denuncia #Mediaset. Dopo la notizia dell’inibizione da parte di Mediaset rivolta ai locali pubblici di invitare Fabrizio Corona, il suo legale, #IvanoChiesa, tramite i suoi profili social ha annunciato che il suo assistito ha intenzione di denunciare facebook

Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione" x.com