Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione dopo presunte missive ai gestori di locali in cui si intima di vietare critiche all’azienda

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione, dopo aver scoperto che l’azienda avrebbe inviato lettere ai gestori di locali pubblici, come discoteche. In queste missive si invitavano i gestori a sorvegliare gli ospiti e a vietare critiche all’azienda. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, spiega che si tratta di un tentativo di intimidazione e che il suo cliente non ci sta a essere preso di mira in questo modo. La vicenda sta facendo discutere nel mondo dello spettacolo e della tv.

L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa: "È comparsa la notizia secondo cui Mediaset ha inviato delle missive ai gestori di locali pubblici, in particolare discoteche, per dire 'State attenti e presidiate, controllate bene il comportamento degli ospiti che avete, quelli che vengono a fare le serate, perché non devono fare critiche all'azienda'". Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il legale: «L'azienda ha mandato lettere ai locali per non farlo lavorare»

