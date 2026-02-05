FABRIZIO CORONA DENUNCIA MEDIASET | IL COLPO DI SCENA DOPO LE MISSIVE CHOC

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. La notizia arriva a sorpresa e cambia le carte in tavola nella lunga battaglia legale tra i due. Corona ha deciso di andare fino in fondo, portando le accuse davanti ai giudici. La vicenda si fa ancora più complicata e il fronte si prepara a nuovi sviluppi.

Fabrizio Corona ha “deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione”. Il colpo di scena irrompe nella battaglia mediatica-legale e scompagina lo scenario. Il motivo? “La società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui”. Lo ha affermato l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex re dei paparazzi. Il legale ha anche chiarito perché, a suo dire, queste “missive di Mediaset” configurano una “tentata estorsione” e da qui “la denuncia” alla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli accuse di diffamazione e minacce rivolte ai vertici e ai conduttori dell’azienda.

