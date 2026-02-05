Fabbri annuncia il rigore contro la Juve per il mani di Bremer | la frase di Spalletti smonta tutto
L’arbitro Fabbri ha assegnato un rigore alla Juventus dopo il fallo di Bremer sul mani durante la partita contro l’Atalanta. La decisione ha suscitato molte polemiche, soprattutto perché il tecnico Spalletti ha criticato apertamente la scelta. La moviola ha mostrato che il VAR è intervenuto, ma le immagini non hanno convinto tutti. Spalletti si è detto insoddisfatto e ha preso di mira la decisione dell’arbitro, ritenendo che non ci fossero gli estremi per un penalty. La scena ha acceso ulteriori discussioni sul ruolo
Fabbri annuncia il rigore contro la Juve per il mani di Bremer: la frase di Spalletti smonta tuttoMoviola Atalanta-Juve: perché è stato dato rigore per il mani di Bremer. Il VAR interviene e l’arbitro Fabbri decide, Spalletti non ci sta. fanpage.it
Atalanta-Juventus, rigore col Var: mano di Bremer su cross di Ederson, Fabbri scatena la bufera anche in tvFa discutere il calcio di rigore concesso in favore dell’Atalanta nel primo tempo del match di Coppa Italia contro la Juventus, valevole per i quarti di finale della competizione tricolore. Un rigore ... sport.virgilio.it
