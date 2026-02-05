Fa razzia in una casa | trovato col ’gps’ del tablet

I carabinieri hanno usato il segnale GPS di un tablet rubato per rintracciare il ladro. Il dispositivo, che valeva circa otto mila euro, ha portato gli agenti direttamente nel suo nascondiglio. È così che il furto è finito con un blitz e il recupero della merce.

Il segnale Gps di un tablet rubato ha guidato i carabinieri dritti nel covo del ladro, trasformando un bottino da 8mila euro in una trappola digitale. È finita così la fuga di un 29enne che, dopo aver svaligiato un’abitazione a Sant’Ilario, è stato rintracciato e arrestato in un casolare abbandonato a Reggio, incastrato dalla stessa tecnologia che aveva appena sottratto e dalla velocità di reazione dell’Arma. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di lunedì. Intorno alle 18,30 un giovane di 25 anni ha lanciato l’allarme al 112: ignoti erano penetrati nella sua casa in via Matteotti, approfittando della sua assenza per fare razzia di oggetti di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa razzia in una casa: trovato col ’gps’ del tablet Approfondimenti su Fa Razzia Guida i carabinieri col segnale gps del tablet rubato e fa denunciare quattro persone Procione fa razzia di superalcolici in un negozio e si ubriaca: come lo hanno trovato | GUARDA Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fa Razzia Argomenti discussi: Fa razzia in una casa: trovato col ’gps’ del tablet; Accadeva 30 anni fa/122 dicembre: malavita scatenata in vista del Natale. Carlo Borsani spiega la riforma sanitaria; I carabinieri sventano una maxi razzia di cosmetici all’Intercos di Dovera; Lascia tracce di sangue dopo il furto: topo d’appartamento incastrato dal Dna due anni dopo la razzia. Fa razzia in una casa: trovato col ’gps’ del tabletIl topo d’appartamento, 29 anni, è accusato di furto aggravato: è stato incastrato dal segnale dell’apparecchio elettronico ... ilrestodelcarlino.it Leggi l'articolo - Razzia in casa, ladri a Ponderano e Cossato #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biellese #cossato #ponderano #cronacabiellese facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.