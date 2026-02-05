Lando Norris ripone molta fiducia nella McLaren, anche se questa stagione si presenta piena di incognite. Il pilota britannico ha detto che le nuove monoposto sembrano più da Formula 2, e ora si aspetta di vedere come si comporteranno in gara. La McLaren si prepara a sfidare gli avversari in un campionato tutto nuovo, con regole e macchine completamente rinnovate.

Lando Norris e la McLaren saranno tra i più attesi al via del prossimo Mondiale di F1. Un campionato accompagnato da diverse incognite, visto il cambiamento regolamentare che ha imposto nuove monoposto e power unit di nuova generazione. A Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, è andato in scena uno Shakedown, che ha consentito alle scuderie di raccogliere informazioni su progetti molto diversi dai precedenti. Il team di Woking, dopo aver conquistato i titoli piloti e costruttori, va in cerca di conferme. Norris, vincitore del Mondiale, ha le medesime motivazioni e ai microfoni dei media ha inquadrato quelli che sono i tratti caratteristici delle nuove vetture che vedremo in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Grande fiducia nella McLaren, queste macchine sembrano F2”

Approfondimenti su F1 Mondiale

A partire dal 2026, Lando Norris correrà con il numero 1 sulla sua McLaren, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su F1 Mondiale

Argomenti discussi: Lando Norris: Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos; Tra sorpassi inediti e strategie, Norris: Le gare avranno più azione; F1, Lando Norris riparte da campione: Sto ancora realizzando quello che ho fatto; Ve lo ricordavate un Norris così raggiante? E sentite cosa dice...

Lando Norris: «Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos»Lando Norris, campione del mondo con la McLaren: «Il titolo non mi ha cambiato, non sono al livello di Verstappen. Ferrari? Sembra molto forte» ... corriere.it

F1. Lando Norris: Le monoposto 2026? Mi ricordano le F2Il campione del mondo in carica di Formula 1, Lando Norris, non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori. E delle rivali della sua McLaren per la stagione 2026 dice.. msn.com

Il campione del mondo in carica di Formula 1, Lando Norris, non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori. E delle rivali della sua McLaren per la stagione 2026 dice.. facebook