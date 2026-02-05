F1 Lando Norris | Grande fiducia nella McLaren queste macchine sembrano F2
Lando Norris ripone molta fiducia nella McLaren, anche se questa stagione si presenta piena di incognite. Il pilota britannico ha detto che le nuove monoposto sembrano più da Formula 2, e ora si aspetta di vedere come si comporteranno in gara. La McLaren si prepara a sfidare gli avversari in un campionato tutto nuovo, con regole e macchine completamente rinnovate.
Lando Norris e la McLaren saranno tra i più attesi al via del prossimo Mondiale di F1. Un campionato accompagnato da diverse incognite, visto il cambiamento regolamentare che ha imposto nuove monoposto e power unit di nuova generazione. A Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, è andato in scena uno Shakedown, che ha consentito alle scuderie di raccogliere informazioni su progetti molto diversi dai precedenti. Il team di Woking, dopo aver conquistato i titoli piloti e costruttori, va in cerca di conferme. Norris, vincitore del Mondiale, ha le medesime motivazioni e ai microfoni dei media ha inquadrato quelli che sono i tratti caratteristici delle nuove vetture che vedremo in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su F1 Mondiale
Lando Norris dopo il titolo in F1 avrà un nuovo numero: “Non è solo per me, è per tutta la McLaren”
A partire dal 2026, Lando Norris correrà con il numero 1 sulla sua McLaren, segnando un importante traguardo nella sua carriera.
Lando Norris vince il Mondiale F1 in Qatar se… Le combinazioni nella sfida con Piastri e Verstappen
Ultime notizie su F1 Mondiale
Argomenti discussi: Lando Norris: Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos; Tra sorpassi inediti e strategie, Norris: Le gare avranno più azione; F1, Lando Norris riparte da campione: Sto ancora realizzando quello che ho fatto; Ve lo ricordavate un Norris così raggiante? E sentite cosa dice...
Lando Norris: «Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos»Lando Norris, campione del mondo con la McLaren: «Il titolo non mi ha cambiato, non sono al livello di Verstappen. Ferrari? Sembra molto forte» ... corriere.it
F1. Lando Norris: Le monoposto 2026? Mi ricordano le F2Il campione del mondo in carica di Formula 1, Lando Norris, non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori. E delle rivali della sua McLaren per la stagione 2026 dice.. msn.com
Il campione del mondo in carica di Formula 1, Lando Norris, non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori. E delle rivali della sua McLaren per la stagione 2026 dice.. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.