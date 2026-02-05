Arriva anche in Italia il thriller psicologico Exit 8, tratto dal famoso videogioco che ha fatto impazzire il Giappone. La produzione ha annunciato la data di uscita e ha pubblicato un nuovo poster, creando grande attesa tra i fan.

Il thriller psicologico Exit 8, tratto dall'omonimo videogioco, ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo poster. Distribuito da Neon, il film debutterà al cinema dopo un percorso festivaliero trionfale. C'è un cinema che nasce dal silenzio, dalla ripetizione e dall'ansia che cresce a ogni passo sbagliato: Exit 8 appartiene a questa categoria, un thriller minimale e ossessivo che trasforma un corridoio della metropolitana in un labirinto mentale, pronto ora a conquistare le sale internazionali. Un videogioco, un corridoio infinito e regole che non perdonano Neon ha ufficializzato l'uscita cinematografica di Exit 8, fissando la data al 10 aprile 2026 e accompagnando l'annuncio con un poster enigmatico e la promessa di un trailer imminente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Exit 8, in arrivo anche in Italia il thriller tratto da un videogioco cult che ha conquistato il Giappone

