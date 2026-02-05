Exit 8 in arrivo anche in Italia il thriller tratto da un videogioco cult che ha conquistato il Giappone
Arriva anche in Italia il thriller psicologico Exit 8, tratto dal famoso videogioco che ha fatto impazzire il Giappone. La produzione ha annunciato la data di uscita e ha pubblicato un nuovo poster, creando grande attesa tra i fan.
Il thriller psicologico Exit 8, tratto dall'omonimo videogioco, ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo poster. Distribuito da Neon, il film debutterà al cinema dopo un percorso festivaliero trionfale. C'è un cinema che nasce dal silenzio, dalla ripetizione e dall'ansia che cresce a ogni passo sbagliato: Exit 8 appartiene a questa categoria, un thriller minimale e ossessivo che trasforma un corridoio della metropolitana in un labirinto mentale, pronto ora a conquistare le sale internazionali. Un videogioco, un corridoio infinito e regole che non perdonano Neon ha ufficializzato l'uscita cinematografica di Exit 8, fissando la data al 10 aprile 2026 e accompagnando l'annuncio con un poster enigmatico e la promessa di un trailer imminente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
