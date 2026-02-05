Exclusive-US spy chief’s office investigated voting machines in Puerto Rico

Un’investigazione ha preso di mira le macchine per il voto a Puerto Rico. La scorsa primavera, un team che lavorava per il capo dei servizi segreti degli Stati Uniti, Tulsi Gabbard, ha avviato un’inchiesta sulle apparecchiature usate nelle elezioni dell’isola. La notizia ha scosso le autorità locali e acceso i dubbi sulla sicurezza del sistema di voto. Secondo fonti vicine alle indagini, si stanno ancora verificando i dettagli di questa operazione segreta.

The sources said the goal was to work with the FBI to investigate claims that Venezuela had hacked voting machines in Puerto Rico, but added the probe did not produce any clear evidence of Venezuelan interference in the U.S. territory’s elections. Gabbard’s office, in a statement to Reuters, confirmed the May investigation but denied a link to Venezuela, saying its focus was on vulnerabilities in the island’s electronic voting systems. Her team took an unspecified number of Puerto Rico’s voting machines and additional copies of data from the machines as part of its investigation, a spokesperson for Gabbard’s Office of the Director of National Intelligence said. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Exclusive-US spy chief’s office investigated voting machines in Puerto Rico Approfondimenti su US Spy Office Trump to pardon former Puerto Rico governor Vazquez Il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di concedere un perdono presidenziale a Wanda Vazquez Garced, ex governatrice di Porto Rico, recentemente coinvolta in procedimenti legali federali. Caccia per la guerra elettronica schierati a Puerto Rico: altro "segnale" per Caracas Una squadriglia di caccia per la guerra elettronica Ea-18 “Growler” della Marina statunitense è stata avvistata a Puerto Rico, evidenziando un rafforzamento delle operazioni militari nella regione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. L’ESPANSIONE GLOBALE | Le Locali Estere della ’Ndrangheta - EPISODIO 4 Ultime notizie su US Spy Office Exclusive-US spy chief's office investigated voting machines in Puerto RicoBy Phil Stewart, Erin Banco and Jonathan Landay WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - A team working for President Donald Trump's spy chief, Tulsi Gabbard, last spring led an investigation into Puerto Rico's ... msn.com Per decenni icona di Puerto Rico, Ricky Martin ha voluto omaggiare il giovane collega, suo conterraneo, per il clamoroso successo raggiunto senza mai essersi snaturato facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.