Ex Ogr oggi lo sciopero | Trenitalia chiarisca

Questa mattina i lavoratori delle Ex Ogr sono scesi in strada per protestare. Chiedono a Trenitalia di fare chiarezza sui progetti di rilancio dell’area, che sembrano bloccati da tempo. Il sindaco Sadegholvaad critica una politica industriale che sembra lasciare che tutto si spenga lentamente, senza interventi concreti. La tensione resta alta, mentre il futuro delle ex officine rimane in bilico.

Più che la difficoltà a far partire un progetto di rilancio delle ex Officine grandi riparazioni di via Tripoli, per il sindaco Jamil Sadegholvaad "il timore è quello di essere al cospetto di una politica industriale orientata a lasciare che la ‘candela’ si spenga lentamente. Se così fosse, non possiamo accettarlo. Siamo al fianco dei lavoratori perché si faccia presto chiarezza sulle reali intenzioni di Ferrovie sul futuro di uno stabilimento storico, che rappresenta un importante presidio industriale per il territorio". Il Comune vuol giocare con Trenitalia a carte scoperte. In ballo c’è quello che a Palazzo Garampi hanno sempre considerato un patrimonio storico dell’intera città, con all’interno oltre 170 posti di lavoro con altrettanti dipendenti e famiglie a chiedere certezze per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

