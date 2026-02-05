Ex Ilva la città a Flacks | Bene ma aspettiamo i fatti

La città aspetta di vedere i fatti concreti, mentre Flacks annuncia piani per coinvolgere la comunità. Dopo le parole, i cittadini vogliono vedere azioni. La tensione resta alta, e tutti sperano che le promesse si traducano presto in risultati tangibili.

«Ho letto le dichiarazioni di Michael Flacks e apprezzo che abbia dei piani per coinvolgere direttamente la comunità. Al momento non li conosciamo e non possiamo esprimere ulteriori valutazioni». Il sindaco di Taranto Piero Bitetti coglie al volo il buono delle dichiarazioni rilasciate ieri al Nuovo Quotidiano di Puglia dal finanziere britannico in pista per l’acquisto dell’ex Ilva. E sottolinea uno degli aspetti più positivi emersi dalle parole del magnate inglese, ovvero l’intenzione di avere un confronto continuo e aperto con la città in cui annuncia di voler sbarcare con un investimento da ben cinque miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il piano di Flacks per l’Ilva prevede di rispettare l’ambiente e mantenere le porte aperte alla città.

L'azienda Flacks Group, che gestisce l'ex Ilva in esclusiva, si trova di fronte a un importante ostacolo giudiziario.

