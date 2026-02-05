Ex hotel Paradiso una ferita sulla collina

Un edificio abbandonato sulla collina, l’ex hotel Paradiso, torna sotto i riflettori. Da un lato, c’è l’ex Casa di cura Quisisana, che sta per essere recuperata e ristrutturata. La struttura dell’hotel, lasciata in rovina da anni, rappresenta un segno di decadenza visibile a chi passa in zona. Nei prossimi mesi, l’amministrazione ha promesso di intervenire, ma nel frattempo l’edificio resta un ricordo di tempi passati e un problema per il quartiere.

Da una parte l'ex Casa di cura Quisisana, in procinto di essere recuperata e ristrutturata completamente. Dall'altra, a poche centinaia di metri oltre via Livi Leone, l'ex hotel Paradiso, fermo e immobile in uno stato di abbandono e degrado da oltre trent'anni. Due simboli, loro malgrado, di Montecatini Alto, destinati ad un avvenire molto diverso. Per l'ex hotel Paradiso, infatti, al momento non ci sono prospettive di rilancio. La struttura è da decenni in gestione all' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati (ANBSC). Se la Regione Toscana è intervenuta attivamente per agevolare l'amministrazione di Montecatini nel trovare investitori per il Quisisana, lo stesso non potrà fare per dare un futuro diverso al "Paradiso".

