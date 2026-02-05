L’ex deputato Emanuele Pozzolo lascia Fratelli d’Italia e si unisce al generale Vannacci. Dopo aver fatto parlare di sé per lo sparo di Capodanno, Pozzolo ha annunciato su Facebook di voler accompagnare Vannacci nella sua nuova avventura politica. È il primo parlamentare a seguire il generale, che spera di diventare una figura simile a Charles de Gaulle in Italia.

Finito agli onori delle cronache per lo sparo di Capodanno e fino a oggi iscritto al gruppo misto, Pozzolo ha annunciato su Facebook di voler seguire il generale nella sua nuova avventura L'ex deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo va con Vannacci, ed è il primo parlamentare ad entrar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ex deputato FdI Pozzolo va con Vannacci: "Il generale può essere il Charles de Gaulle italiano, dialogo anche con la sinistra" - VIDEO

Vannacci entra ufficialmente in Futuro Nazionale.

Pozzolo si schiera con il nuovo movimento di Vannacci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

