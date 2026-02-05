europei pista venturelli balsamo bronzo nella madison

L’Italia conquista la sua sesta medaglia ai campionati europei di ciclismo su pista in Turchia. Venturelli e Balsamo portano a casa il bronzo nella gara della Madison, chiudendo in modo positivo una giornata ricca di emozioni. La coppia azzurra ha dato tutto in una competizione combattuta fino all’ultimo giro, regalando un’altra soddisfazione alla nazionale italiana.

Ancora una medaglia per l'Italia nella giornata conclusiva degli Europei su pista sul velocissimo velodromo di Konya, in Turchia. Nella Madison (Americana) femminile, specialità in cui Chiara Consonni e Vittoria Consonni hanno vinto l'oro all'Olimpiade di Parigi 2024, Federica Venturelli e Elisa Balsamo conquistano il bronzo (26 punti) alle spalle delle imbattibili belghe Kopecky e Bossuyt (50 punti) e delle britanniche Katy Archibald e Anna Morris (27). Le azzurre erano state già protagoniste nei giorni scorsi con il bronzo del quartetto e l'argento di Venturelli nell'inseguimento individuale, ma questo risultato è importante soprattutto in chiave Olimpiadi di Los Angeles 2028: perché la Madison è, appunto, una disciplina a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo.

L’Italia torna a casa con un sorriso in più dagli Europei di ciclismo su pista a Konya.

