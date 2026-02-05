Eugenio Meloni si aggiudica la vittoria a UdinJump, battendo grandi nomi come Tamberi e Sotomayor. La competizione in Friuli si è rivelata più combattuta del previsto, con Meloni che ha superato gli avversari grazie a un salto deciso. Nel frattempo, De Noni ha riscritto un record che resisteva da 34 anni, dimostrando ancora una volta la forza del salto italiano.

In terra friulana è andata in scena UdinJump, appuntamento esclusivamente dedicato al salto in alto valido come tappa del World Indoor Tour (livello bronze, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Eugenio Meloni si è imposto al termine di uno spareggio con il bulgaro Tihomir Ivanov, vincitore della passata edizione e ottavo alle Olimpiadi di Parigi 2024: entrambi hanno superato 2.16 con percorso netto, hanno commesso tre errori a 2.20 e così si è reso necessario il jump off, con un nullo a 2.20 e il 2.18 messo a segno dal sardo. L’evento dedicato alla memoria de l compianto Alessandro Talotti, disputato a Udine sotto lo sguardo attento di Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione del Mondo 2023) e Javier Sotomayor (primatista mondiale con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eugenio Meloni vince UdinJump davanti a Tamberi e Sotomayor. De Noni riscrive un record vecchio di 34 anni

Approfondimenti su UdinJump WorldIndoorTour

Gimbo Tamberi torna a Udine per lanciare UdinJump e si lascia andare a parole che dimostrano quanto questa manifestazione sia importante per lui.

Gimbo Tamberi ha preso parte a UdinJump, l’evento che si tiene a Udine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su UdinJump WorldIndoorTour

Eugenio Meloni vince UdinJump davanti a Tamberi e Sotomayor. De Noni riscrive un record vecchio di 34 anniIn terra friulana è andata in scena UdinJump, appuntamento esclusivamente dedicato al salto in alto valido come tappa del World Indoor Tour (livello ... oasport.it

Udin Jump: successo per MeloniFesteggia un azzurro nell’ottava edizione di UdinJump Development. Il meeting internazionale di salto in alto sorride a Eugenio Meloni che si prende il successo al termine dello spareggio con il vinci ... fidal.it

Un anno fa Giorgia Meloni vantava il suo rapporto privilegiato col presidente americano. Oggi è una vicinanza scomoda. Agli italiani non piace più. E il ruolo del «ponte» frana facebook