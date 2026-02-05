Estrazione Million Day di oggi 5 febbraio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Questa mattina alle 13 e stasera alle 20,30 sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day. Come ogni giovedì, migliaia di giocatori hanno seguito in diretta l’estrazione, sperando di portare a casa il jackpot di un milione di euro. I numeri di oggi potrebbero cambiare la fortuna di qualcuno, ma per ora nessuno conosce ancora le combinazioni vincenti.

Estrazione Million Day oggi giovedì 5 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 4 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 3 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 2 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 1 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 31 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 5 febbraio 2026: i numeri vincenti di giovedì Approfondimenti su Million Day Estrazione Million Day di oggi, 1 gennaio 2026: i numeri vincenti di giovedì Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, giovedì 1 gennaio 2026. Estrazione Million Day di oggi, 8 gennaio 2026: i numeri vincenti di giovedì Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Million Day Argomenti discussi: MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day oggi: completati i due sorteggi del 23 gennaio 2026; Estrazione MillionDay, vinto un milione di euro a Maclodio; MillionDay, la fortuna bacia il Bresciano: vinto un milione di euro - BresciaToday. Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 4 febbraio 2026/ Ecco le cinquine delle ore 20:30Facciamo il punto con il Million Day, l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 4 febbraio 2026: quali sono i numeri vincenti? L'elecno ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 4 febbraio 2026Nuovo appuntamento con il Million Day, il gioco a estrazione rapida che continua a garantire volumi di raccolta costanti grazie al doppio sorteggio quotidiano. Anche oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, ... affaritaliani.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di martedì 03 febbraio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.