Estorsione maltrattamenti e minacce e madre e sorella | assolto quarantenne espulso dalla casa familiare

La camera di consiglio si è conclusa con l’assoluzione di un uomo di 40 anni accusato di aver maltrattato, minacciato e estorto denaro alla madre e alla sorella. I giudici hanno deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo, lasciando il quarantenne libero da ogni accusa. La vicenda si è svolta in un clima teso, con la famiglia che aveva portato avanti le accuse, ma alla fine la giustizia ha stabilito che non ci sono elementi per condannarlo.

I giudici della seconda sezione penale del tribunale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto "perché il fatto non sussiste" un quarantenne accusato di maltrattamenti, estorsione e minacce nei confronti dell'anziana madre e della sorella.Secondo la ricostruzione della procura, che con.

