Esplosione sventra il piano terra di un edificio | 13 persone sgomberate
Un’esplosione ha provocato danni pesanti in un edificio di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. La causa sembra essere una perdita di gas da una bombola di GPL. L’esplosione ha sventrato il piano terra di un appartamento disabitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il momento, 13 persone sono state sgomberate per sicurezza. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono ancora sotto shock. La strada rimane chiusa per le verifiche del caso.
In via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, per una probabile perdita di gas da una bombola di GPL ha provocato un’esplosione che ha sventrato un appartamento al piano terra, disabitato. Nessun ferito. La palazzina è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati.🔗 Leggi su Napolitoday.it
