Esplosione shock a Tambov colpita la logistica del carburante russo | il video

Un’esplosione violenta ha scosso Tambov, colpendo la zona della logistica del carburante. Il bagliore ha illuminato la notte, lasciando dietro di sé un’immagine di distruzione e fiamme che si alzavano alte nel cielo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area e capire le cause dell’incidente. Nessuna notizia finora su eventuali vittime o danni più ampi.

Il bagliore improvviso ha squarciato l'oscurità di una notte gelida, trasformando il profilo metallico di una stazione ferroviaria in un inferno di lamiere e fiamme altissime. Non ci sono stati avvertimenti, solo il fragore sordo di una successione di deflagrazioni che hanno scosso il terreno per chilometri, mentre colonne di fumo nero si alzavano pesanti verso il cielo invernale. Chi si trovava nelle vicinanze ha visto i binari secondari mutarsi in fiumi di fuoco liquido, con il calore che rendeva l'aria irrespirabile e trasformava il silenzio della logistica notturna in un coro di sirene e metallo contorto.

