Esploratori imprenditori o guaritori | le quattro facce della curiosità a Varese

A Castronno, in provincia di Varese, si tiene una mostra che mette in luce le diverse facce della curiosità. Giulio Xhaët, autore e esploratore, mostra il suo punto di vista sul tema, portando in scena un modo diverso di guardare al mondo. La sua esperienza apre uno spiraglio su come l’interesse può assumere forme diverse, da quella di esploratore a quella di imprenditore o guaritore. È un’occasione per riflettere su quanto la curiosità possa spingere a scoprire, creare o guarire.

**Quattro facce della curiosità: l’esperienza di Giulio Xhaët a Materia di Castronno** A Castronno, in provincia di Varese, lo spettacolo di un autore e il suo sguardo unico sulla curiosità. È il 16 marzo, alle ore 19, al Materia di Castronno – il centro culturale del quartiere – che l’attore, scrittore e pedagogista Giulio Xhaët ha presentato *Il coraggio del gatto*, un libro che parla di pensiero laterale, di apertura mentale e di come la curiosità possa essere un modo per vivere meglio. L’incontro è stato uno dei più belli e suggestivi degli ultimi anni, con un pubblico coinvolgente e condiviso, e con un titolo che tocca il cuore: “Esploratori, indagatori, imprenditori o guaritori? I quattro volti della curiosità”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Varese si anima con un incontro inatteso.

