Esplode un appartamento nel quartiere San Carlo Arena di Napoli | 13 persone sgomberate

Un’esplosione in un appartamento nel quartiere San Carlo Arena di Napoli ha causato lo sgombero di 13 persone. L’incidente potrebbe essere stato provocato da una fuga di gas. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I residenti sono stati fatti uscire in fretta e sono stati controllati dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Le operazioni sono ancora in corso per verificare le cause dell’esplosione.

Esplode un appartamento, forse per una fuga di gas: nessun ferito ma tredici residenti nella palazzina sono stati sgomberati. Sul posto le forze dell'ordine. Esplosione sventra il piano terra di un edificio: 13 persone sgomberate Un'esplosione ha provocato danni pesanti in un edificio di via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. In via Generale D'Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola di GPL ha provocato un'esplosione che ha sventrato un appartamento al piano terra, disabitato. Nessun ferito.

