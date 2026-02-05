Esordio perfetto per l'Italia di hockey femminile alle Olimpiadi | prima storica vittoria ai Giochi

L’Italia di hockey femminile fa il suo ingresso alle Olimpiadi con una vittoria storica. Le ragazze italiane hanno battuto la Francia 4-1 all’Arena Santa Giulia, facendo subito parlare di sé. È un inizio che nessuno si aspettava, e ora tutte le attenzioni sono puntate sulla squadra azzurra.

Strepitoso debutto alle Olimpiadi invernali da parte della nazionale femminile italiana di hockey che ha vinto 4-1 sulla Francia all'Arena Santa Giulia. Una gara dominata in crescendo che sancisce anche il primo successo di sempre a cinque cerchi e riscatta l'umiliante inizio di Torino 2006 quando si subì una ingloriosa sconfitta per 16 a zero contro il Canada.

