Escursionisti tedeschi dispersi in Valgrande | ricerche coordinate dai soccorsi `

Due escursionisti tedeschi sono scomparsi in Valgrande, nelle Alpi. Le ricerche sono state avviate immediatamente dai soccorsi, che stanno setacciando la zona. Finora non si hanno tracce degli uomini, e le operazioni di ricerca continuano senza sosta. La valle, nota per la sua natura selvaggia e remota, rende difficile il lavoro di chi cerca. La famiglia e gli amici aspettano notizie, mentre le squadre di soccorso intensificano gli sforzi per trovarli.

Nel cuore delle Alpi, in una valle in cui il tempo sembra fermarsi, due escursionisti tedeschi sono spariti senza lasciare traccia. Il loro nome, finora non reso noto, è stato inserito nel registro di una delle operazioni di soccorso più complicate della storia del Parco Naturale della Valgrande. I due turisti, un uomo e una donna, avevano preso la via per la località di Pian di Boit, alla quota di circa 1.400 metri, e non sono mai tornati al punto di partenza, il bivio di Cicogna, a pochi chilometri dal centro della valle. La loro sparizione, avvenuta domenica scorsa, ha innescato un’operazione di ricerca coordinata tra i mezzi aerei e terrestri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Valgrande Escursionisti

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati chiamati a intervenire sul Monte Falterona in seguito alla scomparsa di due escursionisti.

Ultime notizie su Valgrande Escursionisti

Dispersi in Valgrande: ricerche in corso per due escursionisti tedeschiMezzi aerei e squadre di terra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza stanno setacciando la zona di Pian di Boit per rintracciare i due turisti tedeschi entrati in valle domenica scorsa ... varesenews.it

San Bernardino Verbano, salvati 4 escursionisti dispersi: operazione con droni e tecnologie avanzateQuattro escursionisti dispersi sono stati salvati in Val Grande grazie a un'operazione coordinata della Guardia di Finanza e altre forze. virgilio.it

