Escursione a Scillato alla scoperta della regia trazzera che collegava le Madonie alla costa

Da palermotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di escursionisti ha percorso la vecchia strada che unisce le Madonie alla costa, partendo da Scillato. La passeggiata ha portato i partecipanti a scoprire una trazzera storica, poco frequentata ma ricca di storia. Il percorso si snoda tra paesaggi verdi e antiche pietre, testimoni di un passato legato alla connessione tra montagna e mare. La zona, conosciuta per l’acqua che scorre copiosa in inverno, rivela ora un volto nuovo a chi si avventura tra i sentieri.

Ai piedi delle Madonie, dove l'acqua scorreva copiosa durante i mesi invernali, si trova il piccolo borgo di Scillato, che ha fatto dell'acqua la sua ricchezza. Infatti, lungo i torrenti Agnello e Gulfone si trovano i resti di 12 mulini ad acqua, che in epoche passate erano un tesoro per il.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Madonie Costa

Alla scoperta di Castelbuono dove scende la manna delle Madonie

Alla scoperta di Leonardo: l'escursione lungo l'Adda

Scopri con noi l'Adda, un percorso che unisce natura, storia e architettura industriale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.