Esad Deniz Juve c’è l’ufficialità del suo approdo in bianconero | ecco il comunicato della società

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Esad Deniz. La società ha pubblicato un comunicato confermando che il giocatore si è unito al club, mettendo fine alle speculazioni. Ora l’attaccante si prepara a iniziare la sua avventura con la maglia bianconera.

Esad Deniz Juve, adesso c’è anche l’ufficialità del suo approdo in bianconero: ecco il comunicato della società. Da diversi giorni ormai Esad Deniz era arrivato a Torino. Il ragazzo classe 2010 di bellissime speranze è stato uno dei giovani talenti preso dalla Juventus nella sessione invernale di mercato. CALCIOMERCATO JUVE, QUI LE ULTIME Adesso è però arrivata anche l’ufficialità del trasferimento del giocatore, con la società torinese che ha diramato un comunicato, riportato di seguito, per accoglierlo nel mondo bianconero. IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVE – «È ufficiale l’arrivo alla Juventus di Esad Deniz: il giovane talento dal doppio passaporto – turco e olandese – ha firmato un accordo che lo legherà al Club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

