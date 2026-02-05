Eravate i nostri protetti e lo siete ancora la lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation | Non siamo scappati con la cassa

Jacques e Jessica Moretti tornano a parlare ai dipendenti del bar Le Constellation, dopo l’incendio che ha ucciso 41 persone nella notte di Capodanno. La coppia scrive che i loro dipendenti sono ancora considerati “protetti” e ribadisce di non aver mai fuggito con i soldi del locale. La lettera, lunga due pagine, è arrivata a più di un mese dall’accaduto e conferma che i gestori vogliono mantenere il rapporto con chi lavorava lì, nonostante la tragedia.

A più di un mese dall’incendio che, nella notte di Capodanno, ha devastato il bar Le Constellation causando 41 morti e oltre 100 feriti, i gestori del locale – Jacques e Jessica Moretti – hanno inviato ai loro dipendenti una lettera di due pagine, consultata in esclusiva da franceinfo. La missiva, indirizzata «a tutta la squadra» e «ai cari dipendenti» del locale di Crans-Montana, è stata spedita mercoledì 4 febbraio. «Decidiamo oggi di sospendere il silenzio che ci è stato imposto», scrivono i coniugi, spiegando che il loro mutismo era legato all’inchiesta giudiziaria in corso. «Un silenzio che è stato infinitamente pesante e doloroso», si legge.🔗 Leggi su Open.online

