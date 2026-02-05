Eragon | La nuova serie Disney+ prende forma scelto lo showrunner di High Potential

La produzione della serie live-action di Eragon si mette in movimento. Disney+ ha scelto il nuovo showrunner, famoso per il suo lavoro su “High Potential”, e ha ufficialmente aperto la scrittura delle sceneggiature. La serie, che racconta le avventure di Saphira e del giovane eroe, sta finalmente prendendo forma. I fan aspettano di vedere come verrà trasposto in TV il mondo di Christopher Paolini.

Il viaggio di Saphira e Eragon sta finalmente per ricominciare. Disney+ ha fatto un passo decisivo nello sviluppo dell’atteso adattamento live-action de Il Ciclo dell’Eredità, definendo il team creativo e aprendo ufficialmente la writers room. Deadline questa mattina ha riferito che Todd Harthan, già showrunner del successo ABC High Potential, è stato scelto per co-creare la serie insieme all’autore della saga letteraria Christopher Paolini. Harthan condividerà il ruolo di showrunner con Todd Helbing ( Superman & Lois, The Flash ), portando nel progetto una solida esperienza nel genere drama e action. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

