Eragon | Dopo 3 anni ci sono novità sulla serie TV del Ciclo dell’Eredità su Disney+

Dopo tre anni di silenzio, arrivano le prime novità sulla serie TV di Eragon. Disney+ ha deciso di portare in scena il mondo di Christopher Paolini, ampliando il suo catalogo fantasy. Dopo il successo di Percy Jackson, ora tocca a questa saga che ha appassionato tanti fan. La produzione sta definendo i dettagli, ma ancora nessuna data ufficiale di uscita. I fan aspettano con ansia di vedere come prenderà forma questa nuova avventura sul piccolo schermo.

Il mondo del fantasy su Disney+ sta per espandersi oltre i confini dell’Olimpo. Mentre il successo di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si prepara alla sua terza stagione, lo studio ha finalmente sciolto le riserve su uno dei progetti più attesi e chiacchierati degli ultimi anni: l’adattamento live-action del Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini. Dopo l’annuncio iniziale nel 2022 e ben tre anni di “silenzio radio”, arrivano conferme cruciali sul team creativo che riporterà Alagaësia sul piccolo schermo. Il team creativo: nomi di spicco per il reboot di Eragon. Secondo quanto riportato da Variety, la Disney sta puntando su profili di alto livello per garantire alla serie la qualità che i fan chiedono a gran voce. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

