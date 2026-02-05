Era sotto minaccia… Garlasco shock sul ritrovamento del corpo di Chiara Poggi

A Garlasco, il corpo di Chiara Poggi è stato ritrovato, riaccendendo il caso che da quasi vent’anni tiene banco in Italia. La scoperta ha sconvolto ancora una volta la piccola comunità, mentre le indagini cercano di fare luce su una vicenda che non smette di dividere.

Il caso Garlasco continua a riemergere ciclicamente nel dibattito pubblico italiano, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uno dei delitti più discussi e controversi della cronaca nera. Una vicenda segnata da processi, sentenze definitive, ma anche da ombre, ipotesi alternative e dichiarazioni che, nel tempo, hanno alimentato dubbi e polemiche. Nonostante una condanna ormai passata in giudicato, il nome di Garlasco resta sinonimo di mistero, di una verità giudiziaria che, per una parte dell’opinione pubblica, continua a non coincidere del tutto con quella percepita. In questo contesto già complesso si inseriscono nuove affermazioni destinate a far discutere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La vicenda di Chiara Poggi torna a far discutere.

Alberto Stasi ha raccontato di aver trovato il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia.

“GARLASCO: IL MOVENTE È NEL PC DI CHIARA POGGI”

