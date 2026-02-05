Questa notte a Torino la città è rimasta sotto shock. Durante gli scontri, oltre cento agenti sono rimasti feriti, uno di loro è stato picchiato con un martello da alcuni manifestanti. La scena è apparsa violenta e senza regole, con momenti che sembrano più da guerra che da manifestazione. Nonostante tutto, il giudice ha deciso di mettere in libertà i violenti, lasciando molti a chiedersi come sia possibile.

Scene disumane. Una città sottosopra. Oltre cento agenti feriti, uno di loro assalito e colpito ferocemente con un martello da sedicenti manifestanti. È questo quello che resta del corteo svoltosi sabato a Torino in "sostegno" di Askatasuna. O meglio, quello era il motivo ufficiale: mostrare vicinanza e solidarietà verso un centro sociale che, come è normale che sia in uno stato civile, è stato sgomberato dallo stabile occupato. Anche se, come si evince dalla stessa cronaca dei violenti eventi, la vera matrice risiede nella volontà dei gruppi eversivi di generare disordini. Il problema è che all'appello mancano i responsabili di quello scempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Era guerriglia". Eppure il giudice mette a piede libero i violenti di Torino

Durante una manifestazione a Torino, alcuni manifestanti sono scesi in strada e hanno fatto scoppiare il caos.

La polizia ha arrestato diversi giovani durante gli scontri di ieri sera a Torino.

Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia

L’inchiesta sulla guerriglia al corteo pro Askatasuna: s’indaga sui fondi per le bombe carta. Gli investigatori: sono entrati in azione mille violenti, erano nel corteo partito dall’università facebook